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عاجل.. ليبيا تحتجز سفينة إيرانية في ميناء مصراتة

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جدة - عمرو شويل عاجل.. ليبيا تحتجز سفينة إيرانية في ميناء مصراتة | صحيفة الخليج 365 الالكترونية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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