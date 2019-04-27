قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي: ما نقوم به في اليمن مرتبط مباشرة بالعمليات ضد القاعدة وداعش

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

صرح الجنرال الأمريكي فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، السبت، بأن ما تقوم به واشنطن في اليمن مرتبط مباشرة بالعمليات ضد تنظيمي القاعد وداعش الإرهابيين.

وأضاف ماكنزي، في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أن أفضل حل على المدى الطويل لجماعات مثل داعش هو إنشاء قوات محلية أمنية فعالة.

وتابع: أي حل في العراق ينبغي أن يحترم سيادته وسيكون من خلال اتفاق مع حكومته، وحاليا نعكف على مساعدة العراق في بناء قدراته المؤسساتية.