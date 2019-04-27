الان تتابع أردوغان يتعهد بمسائلة أعضاء “العدالة والتنمية” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنقرة - الخليج 365

بعد خسائر مني به حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في الانتخابات التي أجريت مؤخرا، تعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم السبت بـ”مساءلة” أي عضو بحزبه ربما يحاول تقويضه.

وقال أردوغان أمام اجتماع لحزبه في أنقرة، بدون أن يحدد أي مسؤول: “العمل الذي قام به بعض الأشخاص من داخل الحزب من الصعب تحمله”. وأضاف “ماذا يحدث، في أي إقليم، في أي منطقة، كل تلك المعلومات تأتي إلينا. سوف نستدعيهم لمحاسبتهم، عندما يحين الوقت المناسب “.

تأتي تصريحات اردوغان في أعقاب انتقادات نادرة وقاسية من قبل رئيس الوزراء السابق، والعضو في حزب العدالة والتنمية الذي يتمتع بنفوذ كبير

فيه، أحمد داود أوغلو في أعقاب الانتكاسة التي حدثت في الانتخابات.

وكان داود أوغلو قد أصدر في 22 نيسان/إبريل الجاري بيانا طويلا على وسائل التواصل الاجتماعي، يلقي فيه باللوم في تغيير سياسة الحزب والتحالف مع القوميين المتطرفين في الفشل في الانتخابات.

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ولم يوضح اردوغان طبيعة الإجراءات التي سيتخذها.

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا قد أعلن إنه تم الإعلان عن فوز مرشحه لمنصب رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في الانتخابات التي أجريت قبل أكثر من أسبوعين.

وقال الحزب إن أكرم إمام أوغلو حصل على الشهادة التي يحتاج إليها من مجلس انتخابات محلي، إلا أنه لم يصدر إعلانا رسميا بذلك.وطعن حزب العدالة والتنمية الحاكم في نتائج الانتخابات التي أجريت يوم 31 مارس بسبب ما وصفه بحدوث تزوير وطلب رسميا إعادة الانتخابات في اسطنبول.

ولم يتضح بعد متى سيعلن المجلس الانتخابي الأعلى في أنقرة قراره في هذا الشأن.

وكانت النتائج الأولية لانتخابات رئاسة بلدية اسطنبول أظهرت فوز إمام أوغلو بفارق ضئيل، متقدما على مساعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان،

رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.