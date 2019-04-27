الان تتابع السودان ينفي تنظيم إضراب بميناء بورتسودان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365:
أكد الأمين العام للنقابة العامة لعمال الموانئ والنقل البحرى السودانية، محمد على شيبة، أن العمل يسير بصورة طبيعية بميناء بورتسودان، و ليس هناك إضراب بالميناء كما ورد في إحدى القنوات الفضائية.
وقال شيبة لوكالة الأنباء السودانية(سونا)، اليوم السبت، إن تصدير البترول يسير بصورة منتظمة وكل أٌقسام الموانئ تعمل بانتظام، فيما أكد مكتب الوكالة ببورتسودان أنه لا يوجد إضراب بالميناء وأن العمل يسير بصورة عادية، إلا أن هناك وقفة احتجاجية من العمالة المؤقتة بالهيئة يطالبون بتسكينهم فى الهيكل الوظيفى للهيئة.
كانت وسائل اعلامية قد نقلت مؤخرا عن وزير الإعلام في جنوب السودان، مايكل مكوي، أن صادرات البترول في بلاده تعطلت بعد أن بدأ عمال النفط في
ميناء بورتسودان السوداني، إضرابا عن العمل عقب إندلاع احتجات شعبية واسعة بالبلاد.
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