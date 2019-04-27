الإمارات والسعودية تلتزمان باستمرار دعم السودان

كشفت الإمارات عن تنسيق مشترك مع السعودية للمضي في تقديم المساعدات للسودان لعبور المرحلة الانتقالية بسلام، وتجاوز الظروف الاستثنائية الراهنة.

ونقلت نشرة أخبار "الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن البلدين يوليان اهتماماً بالغاً بما يجري في السودان، ويحرصان على أمنه واستقراره.

وأوضحت النشرة "أن البلدين يعملان وعلى أكثر من مستوى على توحيد جهودهما الرامية إلى مساعدة السودان على تجاوز هذه الفترة الدقيقة وعبور المرحلة الانتقالية بسلام، وفي هذا السياق واستشعاراً منهما لواجبهما تجاه الشعب السوداني، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

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وأعلنت الإمارات والسعودية تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان تبلغ 3 مليارات دولار، وهي مساعدات تهدف إلى دعم اقتصاد السودان، من خلال تقوية مركزه المالي وتحقيق الاستقرار في أسعار صرف الجنيه.

وقالت النشرة، الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها يوم الأربعاء تحت عنوان "التزام إماراتي – سعودي ثابت بدعم استقرار السودان": هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها البلدان مساعدات كبيرة للسودان.

وأشارت إلى أن "هذا الدعم يمثل رسالة واضحة للقاصي والداني بأن الأمن والاستقرار في الوطن العربي مسؤولية عربية، وليس من حق أي جهة أو دولة أخرى التدخل تحت أي حجج، ما لم يكن ذلك بناءً على رغبة عربية أو طلب مباشر من الدول المعنية".