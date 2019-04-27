مصرع 16 مهاجراً في حادث سير بالمغرب

لقي ما لا يقل عن 16 مهاجراً من أفريقيا جنوب الصحراء حتفهم اليوم السبت، عندما سقطت الحافلة التي كانوا يستقلونها في قناة للري، وفق ما ذكرته الوكالة الرسمية،وفقا لموقع 24.

وذكر المصدر، أن 17 آخرين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع على طريق قرب جيب مليلية الأسباني.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية، أن السائق فر من مكان الحادث مشيرة إلى فتح تحقيق.

من جهتها، أفادت المنظمة غير الحكومية المحلية، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن عدد القتلى 19 على الأقل.

وأضافت أن نحو 50 شخصاً كانوا يستقلون الحافلة.

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وأكدت، أن الحافلة "كثيراً ما تستخدم من قبل المهربين لنقل المهاجرين".

ومليلية إحدى منطقتين إسبانيتين في شمال المغرب تشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع إفريقيا.

وتفيد أرقام المنظمة الدولية للهجرة، أن 1605 مهاجرين عبروا براً إلى المنطقتين الإسبانيتين في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

بدورها، تؤكد السلطات المغربية أنها أحبطت 89 ألف "محاولة للهجرة غير الشرعية" العام الماضي، ضمنها نحو 29 ألفاً عن طريق البحر.