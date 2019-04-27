البرهان: الدعم السعودي والإماراتي كان له التأثير الكبير في هذه المرحلة

قال رئيس المجلس الانتقالي السوداني، البرهان، إن هناك إرادة ورغبة في الوصول لنتيجة ترضي الجميع.

وأضاف، في حديث إلى قناة "العربية"، اليوم السبت، 27/نيسان/2019: لا خلافات والهدف واحد بين جميع الأطراف.

وتابع: نعمل بشفافية في المجلس الانتقالي وحريصون على التشاور مع الجميع.

وزاد البرهان: يهمنا أن نصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية.

وأكد أن قوى الحرية والتغيير قادت هذا الحراك لكن التشاور مع الجميع مطلوب.

وأشار إلى أن المؤتمر الوطني لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية.

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ولفت رئيس المجلس الانتقالي إلى أن البشير كان يريد استخدام القوة لفض الاعتصام.

وأردف أن البشير ورموز نظامه في السجن ويتم التعامل معهم وفق القانون.

وقال إن النيابة العامة تستكمل التحقيق في جرائم القتل التي واكبت الأحداث.

وأوضح أن احتقان المشهد السياسي دفع القوات المسلحة للتدخل لحماية المواطنين.

وأكد البرهان أن الدعم السعودي والإماراتي كان له التأثير الكبير في هذه المرحلة.