مولود هاري وميغان لن يكون "أميراً"

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في وقت يترقب فيه كثيرون من محبي العائلة الملكية في بريطانيا الإعلان عن خبر قدوم مولود الأمير هاري وزوجته، ميغان ماركل، خلال هذه الأيام، تم الكشف عن اللقب الذي سيطلق على المولود، حسب جنسه.

انفردت اليوم صحيفة الدايلي ستار البريطانية بالكشف عن أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لا تعتزم منح لقب "أمير" أو "أميرة" للمولود المنتظر، وأنها تخطط بدلاً من ذلك لأن تطلق عليه لقب "إيرل دمبارتون" إذا جاء صبياً، أو "ليدي ماونت باتن وندسور" إذا جاء فتاة.

ومضت الصحيفة تشير إلى أن السبب وراء ذلك هو قانون سبق أن أصدره جد هاري الأكبر، الملك جورج الخامس، في العام 1917، يقضي بأن يكون فقط لنجل الابن الأكبر لأمير ويلز (وهو في هذه الحالة الأمير جورج ابن الأمير ويليام) الحق في الحصول على لقب ملكي، وبالتالي الحد بشكل كبير من استخدام الألقاب الملكية.

غير أن الملكة قامت في العام 2012 بإصدار قوانين جديدة تسمح لباقي أطفال الأمير ويليام بالحصول على لقب أمير وأميرة، وليس ابنه الأول، جورج، فحسب.

ومع هذا، لم تستبعد الصحيفة إمكانية أن تتدخل الملكة وأن تصدر قانوناً جديداً يسمح بمنح لقب "أمير / أميرة" لمولود هاري المنتظر، تماماً كما فعلت لأولاد ويليام.

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لكن خبراء ملكيين أكدوا للصحيفة أن هاري وميغان لن يقبلا بذلك الأمر إن فعلته الملكة، وسيرفضان أي عروض تقدم لهما لمنح لقب "أمير / أميرة" لطفلهما بهذا الشكل.

ونقلت الصحيفة في هذا السياق عن جو ليتل، مدير تحرير مجلة Majesty، قوله "لا نعلم ما إن كان هاري وميغان يريدان منح مولودهما الأول لقب أمير أو أميرة. وحسبما تسير الأمور الآن، فإذا جاء المولود صبياً، سيمنح لقب "إيرل دمبارتون" وإذا جاء فتاة ستمنح لقب "ليدي (اسمها) ماونت باتن وندسور". وحين يصير تشارلز ملكاً، فستتم ترقية كل أحفاده بشكل تلقائي إلى صاحب السمو الملكي وأمير أو أميرة".

فيما قال تشارلي بروكتور، رئيس تحرير موقع Royal Central، إنه يستبعد قيام الملكة بعرض لقب ملكي على المولود الجديد، لأن هاري ما يزال إلى الآن في المركز السادس بخط خلافة العرش المتّبع من جانب الأسرة الملكية البريطانية، وبالتالي فإن هذا المولود وبمجرد أن يأتي للدنيا، لن يحصل على لقب أمير أو أميرة.

أعدت ""الخليج 365"" المادة بتصرف عن صحيفة "الدايلي ستار" البريطانية، الرابط الأصلي:

https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/774919/Meghan-Markle-royal-baby-name-title-Prince-Princess-Queen-Earl-Lady-Harry