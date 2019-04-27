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سائق أميركي يدهس مارة.. ويبرر جريمته: ظننتهم مسلمين

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المتهم بارتكاب حادث الدهس في كاليفورنيا إيزايا بيبلز دبي - بواسطة محمد فارس © Other-SunnyvaleDPS/Twitter المتهم بارتكاب حادث الدهس في كاليفورنيا إيزايا بيبلز وجهت السلطات الأميركية في ولاية كاليفورنيا، الجمعة، تهمة محاولة القتل بدافع عنصري إلى سائق صدم بسيارة حشدا من المارة، مما أسفر عن سقوط 8 جرحى.

وأوضحت الشرطة في سانيفيل قرب سان فرانسيسكو أن السائق إيزايا بيبلز (34 عاما) يخضع لتحقيق في محاولة القتل بدافع عنصري.

وقال الشرطي، فان نغو، خلال مؤتمر صحفي: "هناك أدلة جديدة تفيد بأن بيبلز استهدف عمدا ضحاياه بسبب عرقهم وقناعة منه بأنهم مسلمون"، وفق "فرانس برس".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن بين الجرحى الثمانية 3 من أفراد عائلة واحدة هم والد وابنه وابنته.

ولم ترد أي تفاصيل بشأن جنسية الجرحى أو ديانتهم.

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من جانبه، قال محامي المتهم إن الحادث "ناتج بوضوح عن اضطرابات نفسية"، مشيرا إلى أنه إنه سيطالب بتوفير العلاج المناسب لموكله.

وقال إن موكله عسكري سابق قد يكون يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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