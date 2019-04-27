سائق أميركي يدهس مارة.. ويبرر جريمته: ظننتهم مسلمين

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وأوضحت الشرطة في سانيفيل قرب سان فرانسيسكو أن السائق إيزايا بيبلز (34 عاما) يخضع لتحقيق في محاولة القتل بدافع عنصري.
وقال الشرطي، فان نغو، خلال مؤتمر صحفي: "هناك أدلة جديدة تفيد بأن بيبلز استهدف عمدا ضحاياه بسبب عرقهم وقناعة منه بأنهم مسلمون"، وفق "فرانس برس".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن بين الجرحى الثمانية 3 من أفراد عائلة واحدة هم والد وابنه وابنته.
ولم ترد أي تفاصيل بشأن جنسية الجرحى أو ديانتهم.
من جانبه، قال محامي المتهم إن الحادث "ناتج بوضوح عن اضطرابات نفسية"، مشيرا إلى أنه إنه سيطالب بتوفير العلاج المناسب لموكله.
وقال إن موكله عسكري سابق قد يكون يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.
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