شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية يكشف أبرز مكاسب زيارة السيسى لـ"بكين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين مهمة لاعتبارات تتعلق بتطوير وتنمية العلاقات المصرية الصينية فى مختلف المجالات، وخاصة في مجال الاستثمارات الصينية في مصر، والتى تتزايد بصورة كبيرة، ومن المقرر أن تتنامى فى العامين المقبلين فى العين السخنة والعاصمة الإدارية وإقليم قناة السويس.

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وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك تنسيقا مصريا صينيا ممتدا فى مجالات جديدة عبر المناطق الصناعية الموجودة ومن المقرر أن يزيد خلال الفترة المقبلة.

ولفت الدكتور طارق فهمى، إلى أن من أبرز مكاسب الزيارة متابعة الحضور المصري في الصين وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشروعات الجارية، واستكمال لبرنامج المنتدى الأفريقي الصيني، وتأكيد التمثيل المصري لأفريقيا في رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذلك لقاء الرئيس السيسي بعدد من زعماء العالم وعرض لفرص الاستثمار الواعد لمصر وكذلك عرض تجربة مصر في مواجهة الاٍرهاب وتحقيق تجربة التحول السياسي والاقتصادي.