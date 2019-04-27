شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تخاطب الداخلية لتأمين العملية الانتخابية بأسيوط والسويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت نقابة الصيادلة خطابا اليوم لوزارة الداخلية ومديرى أمن محافظتى أسيوط والسويس، لمطالبتهم بتامين العملية الانتخابية التى ستنعقد بمقر النقابتين يوم الثلاثاء الموافق 30ابريل، وذلك لخروجها بالشكل اللائق ببلدنا الحبيبة.
وأوضحت النقابة فى خطابها أن الانتخابات بالمحافظتين تاتى استكمالا للعرس الديمقراطى الذى تم بنقابة الصيادلة فى 16أبريل الجارى بـ25 محافظة، مؤكدة على ثقتها من قدرة الداخلية على تأمين انتخابات نقابة الصيادلة لتخرج بصورة مشرفة.
وكانت النقابة، قد حددت موعد إجراء العملية الانتخابية بمحافظتى السويس وأسيوط فقد قررت هيئة المكتب إجراء انتخابات أسيوط والسويس يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2019.
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