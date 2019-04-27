وزير القوى العاملة : رفع أجور القطاع الخاص مرهون بهذا الأمر

مصراوي - كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن انتظار الوزارة صدور قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بملف رفع الأجور للقطاع الخاص على غرار العاملين في الحكومة، للنظر في الآليات التي يحويها القرار للبدء في التفاوض مع القطاع الخاص.

وأكد سعفان في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة تحاول وضع اتفاقيات عامة تتماشى مع قرارات الرئيس الخاصة بالعلاوات التي سيجرى إقرارها هذا العام بشكل شامل، موضحا أنه سيلتقي باتحاد الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية لعمل اتفاقيات جماعية لتجسيد قرارات الرئيس ووضع...