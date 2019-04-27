المعارضة السودانية تتوقع تشكيل هيئة جديدة للفترة الانتقالية

اليوم الجديد

صرح أيمن نمير مفاوض إعلان قوات الحرية والتغيير المعارضة، أنه يتوقع تشكيل هيئة جديدة لقيادة الفترة الانتقالية في البلاد، وذلك عقب محادثات أجرها مع المجلس العسكري الحاكم.

وقال نمير، إن اجتماع اليوم السبت، سيسفر عن خطوات إيجابية، ونتوقع التوصل لاتفاق يُرضي جميع الأطراف، مؤكدًا أنه ينتظر ردًا من المجلس العسكري بشأن تشكيل مجلس سيادي بالبلاد في الساعات المقبلة، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأعلن الفريق شمس الدين كباشي المتحدث بِاسم المجلس، أن المفاوضات كان بها شفافية عالية، مؤكدًا أن المباحثات ستسمر...