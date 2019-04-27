الجنرال ماكينزي: تصدير إيران للإرهاب في المنطقة والعالم يشكل تهديدا طويل الأمد

أعلن قائد ​القيادة​ الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي ان "تصدير ​إيران​ للإرهاب في المنطقة و​العالم​ يشكل تهديدا طويل الأمد"، مشيراً الى أن "وجود ​الولايات المتحدة​ في المنطقة مستمر".

وفي حديث لقناة "​سكاي نيوز​"، أوضح ماكينزي "أننا نتواصل مع حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة لنضمن بأن نكون متحدين ضد التهديد الإيراني"، مشيراً الى أنه "ستكون لدينا الموارد الضرورية لردع إيران عن أي تحرك قد يكون خطيرا"، مؤكداً أن "استراتيجية الدفاع الوطنية الأميركية تتطرق إلى إيران".

ولفت الى أن "التركيز على إيران يظل مشكلة طويلة الأمد في هذه المنطقة

الجنرال"، مشدداً على "انني واثق بأن القيادة الوسطى الأميركية ستتمتع بالقوة المناسبة لحماية مصالح الولايات المتحدة مع مصالح حلفائنا في كل المنطقة".

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واعتبر ماكينزي "أننا دمرنا داعش في ​سوريا​، دولة داعش التي كانت واسعة أصبحت لا شيء الآن"، مؤكداً أنه "على المدى الطويل سنخفض عدد قواتنا في سوريا، وهذا الأمر سيتم بحذر".

وأشار الى "أننا واثقون بأن وجودنا سيكون طويل الأجل في ​العراق​، ووجودنا في العراق هو ل​مكافحة الإرهاب​"، معتبراً أن "أفضل حل على المدى الطويل لجماعات مثل "داعش" هو إنشاء قوات محلية أمنية فعالة".

وأكد أن "ما نقوم به في ​اليمن​ مرتبط مباشرة بالعمليات ضد ​القاعدة​ وداعش".