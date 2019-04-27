غارة جوية أميركية شمال الصومال تقتل 3 عناصر من تنظيم "داعش"

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا (​أفريكوم​) أنها شنت غارة جوية جديدة على موقع لتنظيم "داعش" في ​الصومال​، بعد أقل من أسبوعين من ضربة أدت الى مقتل الرجل الثاني في التنظيم في هذا البلد.

وأوضحت القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا، في بيان، أن ثلاثة عناصر من التنظيم قتلوا في غارة جوية الجمعة في منطقة جبلية في شمال الصومال، وهي الثانية منذ بداية الشهر الحالي.

ونقل البيان عن الجنرال غريغ أولسون، رئيس العمليات في أفريكوم، قوله "لقد أدت هذه الضربة إلى مقتل عناصر من داعش في منطقة نائية في شمال الصومال"، مؤكداً أن "القضاء على هؤلاء الإرهابيين يؤثر على قدرة داعش- الصومال على تهديد الأبرياء في المنطقة".