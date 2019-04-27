وسائل إعلام إسرائيلية: السوريان اللذان سيتم الإفراج عنهما هما أحمد خميس وزيدان طويل

كشفت وسائل إعلام ​إسرائيل​ية هوية الأسيرين السوريين اللذين وافقت تل أبيب على الإفراج عنهما بعد إعادة ​روسيا​ إليها رفات الجندي الإسرائيلي المفقود بمعركة السلطان يعقوب في لبنان عام 1982.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن السجينين اللذين وافق المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت على الإفراج عنهما ووقّع الرئيس رؤوفين ريفلين على مرسوم العفو عنما، هما أحمد خمي وزيدان طويل.

وذكرت الصحيفة أن أحمد هو من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ضواحي دمشق ويعد وكيلا لحركة "فتح"، وسجن عام 2005 حتى عام 2023 بدعوى محاولة التسلل إلى إسرائيل ومهاجمة قاعدة عسكرية هناك.

أما بخصوص طويل فهو سجن في عام 2008 بتهمة تتعلق بتهريب المخدرات، وتنقضي فترة عقوبته في تموز المقبل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المدعي العام قرر اللإفراج عن السوريين دون أن تصدر الحكومة قرارا بهذا الشأن، خلافا للقوانين السارية في إسرائيل.