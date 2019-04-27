استعرض عضو كتلة "المستقبل" النائب طارق المرعبي خلال زيارته مركز جمعية الارشاد والإصلاح وجمعية التآلف في بلدة برقايل في عكار، أعمال الجمعية والمشاريع التي تقوم بها من رعاية صحية أولية الى تدريب مهني معجل الى أعمال اجتماعية.
وأكد المرعبي دعم أنشطة الجمعية وضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وقال: "على الرغم من كل الظروف، أنا متفائل بالمستقبل ولا ننكر أن الأوضاع الاقتصادية صعبة ولكن أيضا المساعي على قدم وساق، والحريري يبذل جهودا كبيرة للوصول الى حلول بعيدا من المساس بأوضاع ذوي الدخل المحدود والمتوسط، كاشفا عن قرب اطلاق المشاريع الإنمائية والخدماتية في عكار.
كانت هذه تفاصيل خبر المرعبي: قريبا ستنطلق المشاريع الإنمائية والخدماتية في عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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