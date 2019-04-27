المرعبي: قريبا ستنطلق المشاريع الإنمائية والخدماتية في عكار

استعرض عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​ خلال زيارته مركز جمعية الارشاد والإصلاح وجمعية التآلف في بلدة برقايل في عكار، أعمال الجمعية والمشاريع التي تقوم بها من رعاية صحية أولية الى تدريب مهني معجل الى أعمال اجتماعية.

وأكد المرعبي دعم أنشطة الجمعية وضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة و​المجتمع المدني​، وقال: "على الرغم من كل الظروف، أنا متفائل بالمستقبل ولا ننكر أن الأوضاع الاقتصادية صعبة ولكن أيضا المساعي على قدم وساق، و​الحريري​ يبذل جهودا كبيرة للوصول الى حلول بعيدا من المساس بأوضاع ذوي الدخل المحدود والمتوسط، كاشفا عن قرب اطلاق المشاريع الإنمائية والخدماتية في عكار.