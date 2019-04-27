مصادر الطاقة لـ LBC: تخفيض الاعتمادات سيؤدي الى خفض ساعات التغذية بالكهرباء

أعربت مصادر ​وزارة الطاقة والمياه​ لقناة "LBC" عن "تخوفها أن تكون انخفاض الاعتمادات لكامل العام الحالي"، داعية الى "عدم أي تخفيض في الاعتمادات لأن ذلك سيؤدي الى خفض في ساعات التغذية الكهربائية، خصوصا في ظل ارتفاع اسعار الفيول".

وأشارت المصادر الى أن "المؤسسة لا قدرة لها على تسديدي سلفات الخزينة بسبب انخفاض سعر التعرفة".