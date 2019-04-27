أعربت مصادر وزارة الطاقة والمياه لقناة "LBC" عن "تخوفها أن تكون انخفاض الاعتمادات لكامل العام الحالي"، داعية الى "عدم أي تخفيض في الاعتمادات لأن ذلك سيؤدي الى خفض في ساعات التغذية الكهربائية، خصوصا في ظل ارتفاع اسعار الفيول".
وأشارت المصادر الى أن "المؤسسة لا قدرة لها على تسديدي سلفات الخزينة بسبب انخفاض سعر التعرفة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الطاقة لـ LBC: تخفيض الاعتمادات سيؤدي الى خفض ساعات التغذية بالكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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