طرود غذائية من مركز الملك سلمان لعائلات لبنانية وسورية في حاصبيا وشبعا

وزع فرع ​مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية​ في ​لبنان​، وبالتعاون مع ​صندوق الزكاة​ في ​جبل لبنان​، الطرود الغذائية الرمضانية على 928 عائلة من اللبنانيين واللنازحين السوريين في بلدتي ​حاصبيا​ وشبعا في ​الجنوب​، وهي عبارة عن سلال مكونة من مجموعة من المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة كغذاء يومي، ويكفي الطرد الواحد الاسرة المتوسطة قرابة الشهر الكامل.

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