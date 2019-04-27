المنار: ليس من حق احد التصرف لا باملاك برية ولا بحرية لصالح العدو

أشارت قناة "المنار" في مقدمة نشرتها المسائية إلى أن الوطنية الحقة لا تقبل الصفقات والتسويات على الارض.
وأكدت أن ليس من حق احد التصرف لا باملاك برية ولا بحرية لصالح العدو، وان على مستوى التصريحات فقط، لافتة إلى أن "الاراضي والمياه المحتلة ستبقى لبنانية الملكية والسيادة، فكلاهما كل لا يتجزأ وان ابتليت بالاحتلال".
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