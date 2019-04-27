الجمعية التعاونية الزراعية بالقبيات تنجز المرحلة الأخيرة من مشروع الري

أنجزت الجمعية التعاونية الزراعية في ​القبيات​ - عكار،المرحلة الأخيرة من مشروع مد شبكة أقنية ري، من بحيرة كرم شباط بطول 9300 م، بقطر إنشين، وشبكة ري فرعية بالنقطة لمساحة دونم واحد لكل مزارع، لتشجيع ​المزارعين​ على إعتماد الري بالنقطة لأراضيهم الواسعة، وإستصلاحها وزراعتها، وقد إستفاد من المشروع 81 مزارعا من أبناء القبيات، حيث وصلت ​المياه​ الى أراضيهم بأفضل الشروط.

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