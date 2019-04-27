قبلان: مسؤولية الدولة حماية حقوق العمال والموظفين

احيت حركة امل واهالي بلدة جرجوع ذكرى مرور اسبوع على وفاة الحاجة يسرى الشامي لمع والدة عضو الهيئة التنفيذية المسؤول المالي المركزي لحركة امل الحاج باسم لمع باحتفال تأبيني اقيم في النادي الحسيني لبلدة جرجوع، تحدث فيه عضو هيئة الرئاسة قبلان قبلان الذي اشار الى اننا نعيش في عالم مليء بالتحديات، ﻻفتا الى ان اﻻخطار المحدقة بلبنان كثيرة وفي مقدمها اﻻزمة اﻻقتصادية التي يجب ان تتحمل الدولة مسؤولية معالجتها بعيدا عن تحميل الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود وزر المعالجة.
واكد قبلان مسؤولية الدولة بحماية حقوق العمال الموظفين بما يحفظ لهم الحياة الكريمة وبما يعزز اﻻستقرار اﻻجتماعي، مجددا التأكيد على وقوف حركة أمل وانحيازها الى جانب الناس، داعيا لعدم اغماض العين حيال ما تبيته اسرائيل من نوايا عدوانية تجاه لبنان والمنطقة.
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