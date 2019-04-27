نشرت جمعية اليازا صورة لسيارة انشطرت نصفين، وأرفقتها بنداء وجهته إلى وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أشارت فيه إلى أن "هذه السيارة مستوردة حديثا، وقد دخلت الأراضي اللبنانية بشكل يخالف المادة 347 من قانون السير".
واعتبرت أن "هذا نموذج من أسباب موت الناس على طرقات لبنان"، محذرة "من ازدياد كبير في عدد القتلى والجرحى على الطرقات اللبنانية وخاصة من جراء استيراد الكثير من السيارات غير الصالحة".
كانت هذه تفاصيل خبر اليازا للحسن: استيراد سيارات غير صالحة يرفع عدد ضحايا الحوادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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