الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى تدعو الى وقفة احتجاجية جامعة يوم الثلثاء

دعت الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى جميع المتقاعدين إلى "وقفة احتجاجية جامعة بعدما انكشفت نوايا المسؤولين بتخفيض المعاشات بحيث تلتغي كامل الزيادة وذلك تزامناً مع جلسة ​مجلس الوزراء​ في ​القصر الجمهوري​".

وأشارت الهيئة الى أن "المكان سيكون في ​حديقة الصنائع​ في ​بيروت​، وذلك الثلاثاء الواقع فيه ٣٠ نيسان ٢٠١٩ الساعة ٦:٠٠ صباحاً، والتمركز على الهدف الساعة ٦:٣٠".

وأكدت أن "مطالبنا عدم المس بمعاشاتنا أو بالتعويضات المتممة لها والا رفع نسبة الزيادة إلى ١٤٤٪ أسوة بجميع موظفي ​القطاع العام​، واسترجاع ما اقتطع من معاشاتنا في السنتين السابقتين واحتساب تعويضاتنا مع سلفة غلاء المعيشة للذين تقاعدوا بعد تاريخ ١ شباط ٢٠١٢، واسترجاع الأموال المسروقة من ​الدولة اللبنانية​ منذ عام ١٩٩٢ إلى اليوم، وترشيد الإنفاق وتفعيل جباية ​الضرائب​ والرسوم الجمركية".

وشددت على أن "حقوقكم رهن بوقوفكم بوجه من يبغون سلبكم لقمة عيش أولادكم، انتم السيل الهادر في وجه الظلم".