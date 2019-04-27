نائب الأمين العام للجماعة الاسلامية دعا لمتابعة رسمية لجريمة فنزويلا

استنكر نائب الأمين العام ل"​الجماعة الإسلامية​" الشيخ عمر حيمور، في بيان، الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها في ​فنزويلا​ ابن بلدته ​جب جنين​ وسف خليل نور الدين وزوجته وطفلهما، متقدما بالتعزية لذويه وأهل بلدته.

وإذ اعتبر ان "هذه من ​الضرائب​ التي يدفعها المواطن اللبناني في موطنه وفي مهجره"، طلب حيمور من ​وزارة الخارجية​ والمسؤولين "متابعة هذا الملف مع السلطات الفنزويلية، لكشف ملابسات هذه الجريمة والوقوف إلى جانب أهل الضحية".