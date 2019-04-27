نائب الأمين العام للجماعة الاسلامية دعا لمتابعة رسمية لجريمة فنزويلا

استنكر نائب الأمين العام ل"الجماعة الإسلامية" الشيخ عمر حيمور، في بيان، الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها في فنزويلا ابن بلدته جب جنين وسف خليل نور الدين وزوجته وطفلهما، متقدما بالتعزية لذويه وأهل بلدته.
وإذ اعتبر ان "هذه من الضرائب التي يدفعها المواطن اللبناني في موطنه وفي مهجره"، طلب حيمور من وزارة الخارجية والمسؤولين "متابعة هذا الملف مع السلطات الفنزويلية، لكشف ملابسات هذه الجريمة والوقوف إلى جانب أهل الضحية".
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