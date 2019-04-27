جابر نشر تسجيلا مصورا لفوضى المطار وفنيانوس يرد عليه

بعد أن عبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" ​ياسين جابر​ عن امتعاضه من فوضى المطار في تصريح على وسائل التواصل قال فيه: "مع عطلة ​عيد الفصح​ عادت الفوضى والزحمة الى ​مطار بيروت​ . سنة مرت على ما جرى من اذلال وبهدلة للمسافرين خلال الصيف الماضي ونكتشف اليوم ان المسؤولين ما زالوا لا يعبأون . يحلم ​اللبنانيون​ بقدوم مئات آلاف السواح هذا الصيف ، لكن مع هكذا فوضى واذلال للأسف لن يتحقق هذا الحلم، انسوا ". جاء الرد على لسان وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ الذي قال على وسائل التواصل: "حضرة النائب الكريم انا عالسمع وأقوم بزيارة المطار مرتين بالاسبوع حتى يكون جاهزاً قبل موسم الصيف ، آخرها برفقة وزيرة الداخلية الاسبوع الفائت لمتابعة أعمال استحداث المسار السريع ورفع عدد كونتوارات ​الأمن العام​ من ٢٢ الى ٣٤ وأمور أخرى شعوراً منا مع المواطن ونحن بانتظار سؤالكم وشكراً".

بعدها أعاد جابر التعليق فقال: "معاليك مش مهم ترد علي المطلوب ترد على الناس اللي عم تتبهدل بالمطار ، الفيديوهات انتشرت في التواصل الاجتماعي ، المطلوب زيادة عدد عناصر قوى الامن لتنظيم الأمور والتخفيف من معاناة الناس لحين انتهاء الاشغال، وان شاء الله قريباً بتطبقوا قانون ٤٨١ حسب ما وعدتو "، ثم أكد في موقف آخر بانه سيوجه سؤالا للحكومة حول هذا الموضوع الثلاثاء.

بعد تعليق جابر عاد الوزير فنيانوس للرد مجددا فقال: "معاليك انا رديت عليكم بإعتباركم صوت الناس وشكراً لأنكم أشرتم الى المطلوب بزيادة عديد قوى الأمن الداخلي الأمر الخارج عن اختصاص وزارة الأشغال وإيدي بزنارك بخصوص تطبيق القانون ٤٨١ وانتم تعلمون أين العقبة في تطبيقه".

وأخيرا عاد جابر وكتب: "معاليك أنا قلت أني اتصلت بوزيرة الداخلية لان المطلوب بالوقت الحاضر زيادة العديد لتسهيل الأمور ، والسؤال موجه للحكومة لاجل تطبيق القانون ٤٨١ ولكن انت من يقترح ويحرك الموضوع. تحياتي وكما وسبق وقلت المهم تتوقف معاناة الناس".