جعجع: نؤمن بالقيامة وسنعمل من دون كلل أو ملل لقيامة لبنان

أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ إلى أننا "نؤمن بالقيامة وسنعمل من دون كلل أو ملل لقيامة لبنان". وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي في مناسبة حلول ​عيد الفصح​ المجيد لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، توجه إلى جميع المؤمنين بالمعايدة.

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