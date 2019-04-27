مراهقة تنهي حياتها بطريقة "بشعة" بسبب ضغط الامتحانات

شنقت فتاة بريطانية مراهقة، تبلغ من العمر 16 عاما، نفسها بسبب معاناتها من التوتر بشأن امتحانات التعليم الثانوي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن آرين بوند كانت تعاني من القلق والضغط وضعف الثقة في النفس قبل أيام قليلة على الامتحانات النهائية، الأمر الذي جعلها تقرر إنهاء حياتها بشكل مؤلم.

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وأوضحت الصحيفة أن آرين شنقت نفسها في غرفة نومها بمنزل عائلتها الصغيرة في جزيرة وايت الواقعة شمالي بحر المانش.

واستمتع قاضي التحقيق، المكلف بهذه الحادثة، لطبيب المراهقة النفسي، الذي صرح أن بوند كانت "تناضل" من أجل التغلب على ضغط الامتحانات ومشاكل القلق التي ترافقها، دون جدوى.