استطلاع: ارتفاع نسبة الاسكتلنديين المؤيدين للاستقلال لـ49 %

أظهر استطلاع رأي نشر، اليوم السبت، أن التأييد لاستقلال اسكتلندا عن بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوياته خلال السنوات الأربع الماضية وأن ذلك يرجع بشكل كبير إلى الناخبين الراغبين في البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وبينما يعقد الحزب القومي الاسكتلندي المؤيد للاستقلال مؤتمره لفصل الربيع أظهر استطلاع الرأي الذي أجرته شركة يوجوف أن التأييد للانفصالارتفع إلى 49 في المئة من 45 في المئة في آخر استطلاع أجرته يوجوف لصحيفة التايمز في يونيو حزيران 2018.
وكان الاسكتلنديون قد رفضوا الاستقلال بنسبة 55 في المئة مقابل 45 في المئة في استفتاء أجري عام 2014. ووافق البريطانيون على الخروج
وتشهد بريطانيا حالة فوضى سياسية وما زال من غير الواضح إن كانت ستخرج من الاتحاد الأوروبي أم ستبقى فيه.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن 53 في المئة من الاسكتلنديين يعتقدون أنه يجب ألا يجرى استفتاء جديد على الاستقلال خلال السنوات الخمس المقبلة.
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