اعتقال إرهابيين اثنين والعثور على 9 عبوات ناسفة شمال العراق

أعلنت قيادة عمليات سامراء العراقية اليوم السبت، اعتقال إرهابيين اثنين، والعثور على 9 عبوات ناسفة بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق. وذكرت وزارة الدفاع - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن "المقر المسيطر في (الدجيل) تمكن من إلقاء القبض على الإرهابيين خوام محمد مغيثي، وعدي حسين محمد كاظم، المطلوبين، وفق المادة 4 إرهاب".

وأشارت إلى أن تنفيذ عملية بحث

وأعلنت الشرطة العراقية - في وقت سابق اليوم - مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في بلدية بيجي شمال تكريت بالمحافظة ذاتها. في (الدجيل) تمكن من إلقاء القبض على الإرهابيين خوام محمد مغيثي، وعدي حسين محمد كاظم، المطلوبين، وفق المادة 4 إرهاب".وأشارت إلى أن تنفيذ عملية بحثوتفتيش في منطقة اللاين غرب سامراء؛ أسفر عن العثور على 9 عبوات ناسفة من مخلفات عصابات (داعش) الإرهابية بمحافظة صلاح الدين.وأعلنت الشرطة العراقية - في وقت سابق اليوم - مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في بلدية بيجي شمال تكريت بالمحافظة ذاتها.

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