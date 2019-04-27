بوتين: لا نستبعد تنفيذ عمليات عسكرية في إدلب السورية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يستبعد احتمال تنفيذ عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب في إدلب شمالي سوريا، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن الوقت حاليا غير مناسب لمثل هذه العملية؛ بسبب مخاطر تعرض المدنيين للإيذاء.

وأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي في بكين حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم، أنه "سيتعين علينا دراسة ما سيمر به السكان المدنيون في إدلب جراء تنفيذ أي عملية عسكرية ودراسة التكلفة

المحتملة للأنشطة القتالية".

وأوضح "من حيث المبدأ لا استبعد عملية لمكافحة الإرهاب في إدلب، ولكننا وأصدقائنا السوريين نعتقد أنها لن تكون مناسبة في الوقت الحالي بسبب مخاطر تعرض المدنيين للإيذاء".

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وأشار بوتين إلى أن الجيش السوري كان ينفذ عمليات لمكافحة الإرهاب، بينما كانت روسيا تقدم لهم الدعم الجوي فقط ، مضيفًا: "إذا استمر الإرهابيون في

محاولات مغادرة منطقة خفض التصعيد في إدلب ، فإنهم سيواجهون بهجمات مضادة".

وفيما يتعلق باللجنة الدستورية السورية، قال الرئيس الروسي: "نحن على استعداد لمواصلة هذا العمل"، نافيا أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد يفرض موقفه على تشكيل هذه اللجنة.

وأضاف " بعد عمل طويل مع الأسد ومساعديه والحكومة السورية، تمكننا من تشكيل قائمة بأسماء المرشحين إلى اللجنة الدستورية ونسقنا قائمة المعارضة، ولكننا اكتشفنا فجأة أن المبعوث الأممي السابق إلى سوريا لم يوافق على هذه القائمة"، مشيرا إلى عدم اعتراض أي من الدول الأجنبية على هذه القائمة.