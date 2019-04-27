مقتل 3 داعشيين في غارة أميركية في الصومال

أعلنت واشنطن السبت أنها شنّت غارة جوية جديدة على موقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في الصومال، بعد أقل من أسبوعين من ضربة أدت الى مقتل الرجل الثاني في التنظيم في هذا البلد.

وأوضحت القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا (أفريكوم) في بيان، إن ثلاثة إرهابيين من التنظيم قتلوا في غارة جوية الجمعة في منطقة جبلية في شمال الصومال، وهي الثانية منذ بداية الشهر الحالي.

ونقل البيان عن الجنرال غريغ أولسون، رئيس العمليات في "أفريكوم"، قوله لقد أدت هذه الضربة إلى مقتل إرهابيين من داعش في منطقة نائية في شمال الصومال، لافتاً إلى أن "القضاء على هؤلاء الإرهابيين يؤثر على قدرة داعش في الصومال على تهديد الأبرياء في المنطقة".

Advertisements

وينشط تنظيم "داعش" الإرهابي في الصومال في أقليم بونتلاند الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال هذا البلد.

ولكن "حركة الشباب" هي أبرز فصيل إرهابي في الصومال، بالإضافة إلى تنظيم "القاعدة". وقد أدرجت وزارة الخارجية الأميركية زعيمهم على قائمة الإرهابيين المطلوبين.

واستهدفت الولايات المتحدة التنظيم بغارات عدّة، لا سيّما أواخر العام 2017.