الشرطة الفرنسية تشتبك مع "السترات الصفراء" في ستراسبورج

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لإجبار محتجين في مدينة ستراسبورج شرق البلاد، على التراجع لدى تقدمهم نحو مقر البرلمان الأوروبي، في الأسبوع الخامس والعشرين على التوالي من الاحتجاجات ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وعاد محتجو "السترات الصفراء" إلى الشوارع في أنحاء البلاد بعد يومين من إعلان ماكرون مقترحات من بينها خفض في الضرائب تصل قيمته لنحو خمسة مليارات يورو (5.58 مليار دولار) في محاولة لتهدئة الاحتجاجات.

واندلعت الاحتجاجات في نوفمبر بسبب زيادة الضرائب على الوقود، لكنها تطورت للعنف وتحولت لاحتجاج أوسع نطاقاً ضد السياسيين ومسؤولي الحكومة الذين يعتبرونهم منفصلين عن الواقع.

وقال الكثير من المشاركين في الحركة، إن مقترحات ماكرون لم تكن كافية، وإن أغلب ما أعلنه يفتقر إلى التفاصيل.

واحتشد نحو ألفي متظاهر قرب مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي في ستراسبورج، حيث خطط منظمو الاحتجاجات لنقل صوتهم لنطاق دولي من خلال تنظيم مسيرة رمزية لمبنى البرلمان الأوروبي، قبل شهر من انتخابات تجرى في كل دول الاتحاد.

واتسمت أغلب الاحتجاجات السابقة لأصحاب "السترات الصفراء" في المدينة بالسلمية.

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وخوفاً من أعمال العنف وتدمير المباني العامة التي شابت الاحتجاجات في بعض الأحيان، حظرت السلطات التظاهر في المنطقة التي تضم المؤسسات الأوروبية، وطوقتها بحواجز أمنية.

وقال شاهد من" رويترز"، إن الشرطة أطلقت عدة عبوات من الغاز المسيل للدموع لإجبار المتظاهرين على التراجع.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الفرنسي بعض المحتجين الملثمين وهم يرشقون الشرطة بالحجارة ومقذوفات أخرى.

واتسمت أغلب الاحتجاجات في العاصمة باريس اليوم بالهدوء إلى حد كبير، بعد أن شهدت المدينة بعض أسوأ أعمال العنف خلال مظاهرات سابقة. كما شهدت مدينتا ليون وبوردو احتجاجات أيضاً.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نحو 5500 محتج شاركوا في مسيرات "السترات الصفراء" في أنحاء فرنسا بحلول الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش مقارنة بحوالى 9600 شاركوا قبل أسبوع.