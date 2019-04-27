مقتل 70 حوثياً في مواجهات مع الجيش جنوب اليمن

قُتل 70 من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن الجيش اليمني أفشل محاولة عناصر المليشيات الانقلابية التقدم باتجاه منطقة القهرة شمال جبهة مريس، وأجبرتها على التراجع بعد أن قتل منهم 30 مسلحاً بينهم القيادي الميداني المكنى أبو حمزة وجرح آخرين.

واستهدفت قوات الجيش اليمني بعدد من الصواريخ الحرارية تجمعات للمليشيات الإرهابية التابعة لإيران في منطقة يعيس بالجبهة ذاتها، ما أسفر عن مقتل 40 من عناصر المليشيات الانقلابية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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من جهة أخرى، شنّت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، غارات عدة على تجمعات وتحركات لميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظتي لحج والضالع، جنوب اليمن، حيث طالت الغارات تجمعات للانقلابيين في مديرية الأزارق شمال غربي الضالع، وأخرى طالت تعزيزات للمليشيات الإرهابية في مديرية المسيمر شمال غربي لحج.

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وقال مصدر عسكري يمني، إن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيات الارهابية التابعة لإيران وتدمير أسلحة وآليات كانت في طريقها إلى مواقع الميلشيات في المناطق ذاتها.