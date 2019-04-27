كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المجلس العسكري السوداني يروي تفصيل اعتقال البشير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، عن لحظة اعتقال الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال البرهان إنه "ليس من المناسب الآن الحديث عن ما دار بيني وبين البشير حين تم اعتقاله".

وأكد البرهان في تصريحات نقلتها قناة العربية، أن النيابة العامة تستكمل التحقيق في جرائم القتل التي واكبت الأحداث في السودان، وأنها أيضا تتولى التحقيق مع كافة رموز نظام البشير.

وأضاف البرهان أن البشير ورموز نظامه في سجن كوبر.

وأشار البرهان إلى أنه ستتم محاسبة جميع المتورطين في قضايا الفساد.

Advertisements

وقال البرهان إنه صدر قرار بتجميد كافة النقابات في البلاد.

وتولى المجلس الانتقالي السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل، ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان. وشهد السودان ولأربعة أشهر متتالية منذ 19 ديسمبر 2018، احتجاجات مستمرة اعتبرت الأخطر على حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.

ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وسقوط قتلى قدرتهم منظمات حقوقية بما لا يقل عن 45 شخصا بينما تقدرهم السلطات بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن، ألقى البشير خطابات عدة، بدأت بوعيد وتهديد وتحذير من مندسين ثم انتهت بخطاب حل فيه الحكومة وفرض الطوارئ.

وظل المحتجون يطالبون برحيل الرئيس السوداني وحزبه من السلطة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان، وعدم تلبية مطالبهم بالإصلاح الاقتصادي الفوري، كما شهدت الفترة نفسها رفضا مستمرا من المعارضة لإجراء حديث مع البشير.

وأعلن البشير الشهر الماضي حالة الطوارئ وقام بحل الحكومة المركزية وأقال حكام الولايات وعين بدلا منهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية ووسع صلاحيات الشرطة وحظر التجمعات العامة غير المرخص لها، لكن هذا لم يوقف المحتجين الذين كثفوا المظاهرات حتى إعلان الجيش السوداني عزله.