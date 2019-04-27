كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تختتم تدريباً بحرياً مشتركاً مع دول جنوب شرق آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت الصين تدريبا بحريا مشتركا مع دول جنوب شرق آسيا، تناول سبل التعامل مع تهديدات القرصنة وعمليات الإنقاذ البحري في حالات الطواريء.

وذكرت صحيفة جيش التحرير الشعبي اليوم أن التدريب استمر ثلاثة أيام، وجرى في مناطق بحرية قريبة لمدينة "تشينغداو" على الساحل الشرقي للصين ومجالها الجوي.

وأوضحت الصحيفة أن التدريب يساعد على تحسين الفهم والثقة بين القوات البحرية لتلك الدول، وتعميق التعاون بينها في الدفاع والأمن البحري، ويسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي.