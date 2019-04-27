كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هنية يشيد بالدور المصري ويؤكد: لا دولة في غزة ولا دولة من دونها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "نؤكد رفضنا للسيادة الإسرائيلية على أي جزء من القدس أو المستوطنات في الضفة الغربية، وأي محاولات لتشتيت الجغرافيا الفلسطينية عبر الفصل بين الضفة وغزة".
وقال هنية: "نحن مرتاحون لكل ما نسمعه من أشقائنا في مصر بأن الموقف المصري واضح، وأنها ما زالت ترى أن دولة فلسطينية على كامل فلسطين، وحق العودة ونعبر عن تقديرنا للموقف الأردني، وموقف لبنان الذي ما زال يتمسك برفض التوطين، ونؤكد أن حماس سوف تسخر كل إمكاناتها وكل مقدراتها من أجل دعم الموقف الوطني القوي المتماسك برفض صفقة القرن، ونعيد التأكيد أنه لا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة، ولا تمدد لغزة إلا في إطار الجغرافيا الفلسطينية، وكل ما يقال عن أننا نأخذ من سيناء هي خزعبلات لا أساس لها من الصحة لكننا لن نستطيع مواجهة هذا الوضع إلا بصف موحد، ونقول لإخواننا جميعا إننا مستعدون للقاءات عاجلة وسريعة مع الكل الوطني بدون استثناء، وخاصة مع إخوتنا في حركة فتح، حتى وإن تطلّب لقاء مباشرا وعاجلا وسريعا بين قيادة حماس وقيادة فتح برئاسة (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن".