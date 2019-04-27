كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عائلة مقدسية تهدم منزلها بضغط من الاحتلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر فلسطينية، إن عائلة المواطن المقدسي محمد سعيد أحمد السلايمة، شرعت اليوم السبت، بهدم منزلها في حي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ومساحته 130 متراً مربعاً، بضغط من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفاد موقع 24.

وكانت محكمة الاحتلال التابعة لبلدية القدس العبرية قد قضت بهدم منزل المواطن السلايمة ذاتياً بحجة البناء دون ترخيص، أو ترك أمر الهدم للبلدية العبرية مقابل دفع بدل أجرة الهدم، وتكلفتها عادة ما تكون خيالية، وفقاً لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم السبت.