كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مجهولون يعتدون على اجتماع للمؤتمر الشعبي ووقوع إصابات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب مالايقل عن 25 من اعضاء حزب المؤتمر الشعبي؛ إصابات خفيفة اليوم السبت خلال انعقاد اجتماع لمجلس شورى الحزب بإحدى القاعات بضاحية جبرة؛ وتم إسعاف المصابين بمستشفى جامعة الخرطوم.



وقال القيادي بالشعبي؛ عبد العال يعقوب؛ لـــ"الخليج 365" أن عدداً من شباب الحي حصبوا المشاركين بالحجارة مما أدى إلى وقوع بعض الإصابات؛ قبل أن تتدخل قوة من الجيش للفصل بين الطرفين.

ونفى يعقوب وجود إعتقالات وسط قيادات الشعبي؛ وقال أن السلطات الامنية نقلتهم إلى استراحة داخل سجن كوبر؛ وإجلاء الجرحى لإسعافهم.

وأسس الدكتور حسن الترابي حزب المؤتمر الشعبي بعد الانشقاق عن المؤتمر الوطني في العام 2001.