كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوري يقتحم جنوب الرقة وسط تراجع مسلحي "قسد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندفعت وحدات الجيش السوري، أمس الجمعة، مخترقة جبهة الرقة الجنوبية الغربية وتقدمت بعمق ثلاثة كيلومترات تحت غطاء من الطيران الحربي السوري والروسي.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن وحدات الجيش السوري تقدمت أمس مسافة ثلاثة كيلومترات باتجاه مواقع سيطرة مسلحي تنظيم (قسد) الموالين لجيش الاحتلال الأمريكي، على الجبهة الجنوبية الغربية للرقة، حيث امتد خط تقدم الجيش السوري من قرية جعيدين شرقا مرورا بهورة الجريات حتى منطقة شعيب الذكر غرباً وبعمق ثلاثة كيلومترات.