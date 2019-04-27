كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء 587 رحلة جوية بسبب إضراب الطيارين في إسكندنافيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية "ساس" أنها ألغت 587 رحلة جوية كانت مقررة غداً الأحد، الأمر الذي تسبب في تضرر 64 ألف راكب، وسط إضراب مستمر للطيارين في الدنمارك والنرويج والسويد.

وكانت محادثات الوساطة مع نقابات طياري ساس التي تمثل نحو 1500 طيار، قد انهارت في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة دون التوصل إلى اتفاق مما تسبب في الإضراب، وأسفر ذلك عن إلغاء مئات الرحلات منذ أمس، عندما تضرر حوالي 72 ألف راكب، وأسفر إلغاء الرحلات اليوم عن تضرر حوالي 34 ألف راكب.

وقالت الشركة "نأسف بشدة لأن عملاءنا يتضررون بسبب الإضراب المستمر للطيارين"، ولم تتضرر حوالي 30% من الرحلات التي تشغلها شركات فرعية تابعة لشركة "ساس".

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وذكر الوسطاء في العواصم الاسكندنافية الثلاث أن هناك اختلافات كبيرة بين أطراف المحادثات، ويطالب طيارو "ساس" بالحصول على تعويضات مقابل خفض رواتبهم وتنازلات أخرى قدموها عام 2012 عندما كانت الشركة تمر بأزمة اقتصادية.

وتعطلت الرحلات الداخلية في منطقة دول الشمال، علاوة على الرحلات إلى الدول الأوروبية والوجهات بعيدة المدى، وقالت المتحدثة باسم "ساس" كارين نيمان في بيان: "من المؤسف للغاية أن يؤثر إضراب الطيارين بشكل سلبي على عملائنا".

وتتواصل المحادثات بين نقابات الطيارين والشركة منذ مارس الماضي، وقد حذرت النقابات مطلع أبريل(نيسان) الجاري من القيام بإضراب.