يطالبون بالحوار مع الحكومة.. التقنيون يحتجون بـ”السترات الصفراء” أمام وزارة إصلاح الإدارة

احتج عشرات التقنيين، أمس الجمعة، بالسترات الصفراء، أمام وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ضد ما وصفوه بـ”تعنت الحكومة”، وتجاهلها دعوات ممثليهم إلى الحوار، مع إقصائهم من جميع الحوارات القطاعية، والمركزية منذ سنوات.

وأوضح رئيس الاتحاد المغربي للتقنيين، خالد الأخطل، في حديث مع “اليوم 24″، أن الحكومة لم تستجب لأي من مراسلاتهم المطالبة بعقد حوار أو لقاء تواصلي، بشأن ملفهم المطلبي، الذي يغيب عن طاولة الحوار منذ ما يقارب الـ15 سنة.

وأضاف الأخطل، أن احتجاجهم، هو “دفاع عن المطالب المشروعة والعادلة”، منها تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وإصلاح منظومة الأجور، مع المساواة بين جميع الفئات داخل الإدارة والوظيفة العمومية، دون تهميش فئة التقنيين، معتبرا وقفتهم الوطنية اليوم، أمام مقر وزارة إصلاح الإدارة، “تتويجا لمعركة الكرامة التي خاضها الاتحاد المغربي للتقنيين، طيلة شهر أبريل الجاري”.

وكان اتحاد التقنيين أكد، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، “استعداده لكل مبادرة حوار حول ملفه المطلبي، من أجل رفع الاحتقان الذي تعيشه فئة التقنيين”، ومن أبرز مطالبهم، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الأجور، وتعديل النظام الأساسي، اعتماد خمس سنوات عوض 15 سنة في التسقيف، بالنسبة للترقي عن طريق الأقدمية، وفتح المدارس العليا والجامعات في وجه التقنيين بدون قيد أو شرط.