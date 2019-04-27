أياكس يستعيد لاعبه المغربي مزراوي قبل نصف نهائي دوري الأبطال

أعلن نادي أياكس أمستردام عن عودة لاعبه المغربي نصير المزراوي إلى التداريب، بعد غيابه بالفترة الأخيرة عن المنافسات بداعي الإصابة، في مباراة إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس.

وسيتدرب مزراوي مع المجموعة خلال أسبوع الأبطال، في انتظار حسم مشاركته من عدمها بلقاء نصف النهائي أمام توتنهام، الثلاثاء المقبل.

هذا وأعلن تين هاغ، مدرب الفريق الهولندي، قد تأسف على إصابة لاعب الأسود، مؤكداً بأن غيابه سيكون عن المباراتين القادمتين في الدوري الهولندي الممتاز، الأولى أمام خرونينغن، وفيتيسه آرنهايم.

وكان المزراوي قد خرج مضطرا في أول ربع ساعة من لقاء فريقه أمام “اليوفي” بسبب التواء في الكاحل، إثر احتكاك مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، وظهر النجم المغربي بعدها معتمدا على عكازين، قبل أن تتسحن إصابته ويمشي بطريقة عادية فور وصوله لهولندا.