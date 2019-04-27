أردوغان يكرم زعيم جبهة الإنقاذ عباسي مدني بجزء من كساء الكعبة -صورة

كرم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عائلة مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الراحل، عباسي مدني، الذي وافته المنية، قبل يومين، بمنفاه الإختياري في قطر، وفق ما ذكرته صحف محلية.

ونيابة عن أردوغان قام “مزفر قوتشلو” بمنح التكريم لنجل الراحل، سليم عباسي، وهو عبارة عن جزء من الكساء الداخلي للكعبة الشريفة، والذي يعود إلى ماقبل 130 عام في عهد السلطان عبد الحميد في زمن الخلافة العثمانية.

بدوره قام سليم عباسي، بتسليم الهدية لأحفاد الراحل وهما لقمان ومدني، لكي يقوما بوضعها على جثمانه عندما يوارى الثرى في الجزائر.

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ويفترض أن يكون جثمان مدني قد وصل إلى العاصمة الجزائر، كما كان مقررا ظهر اليوم السبت السبت، قادما من الدوحة لبدء مراسم الدفن.

وتقرر دفن جثمان مدني الذي توفي يوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ88 سيتم دفن في مقبرة العالية الواقعة في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية على مقربة من المطار.