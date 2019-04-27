هكذا قضى 16مهاجرا من جنوب الصحراء حتفهم في مجرى مائي في بركان -صور

نشر نشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي أولى الصور الخاصة بمخلفات الحادث المروري المريع الذي ذهب ضحيته 16 قتيلا و17 جريحا، من المرشحين للهجرة السرية، والمنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وجاء ذلك إثر انقلاب عربة من الحجم المتوسط “ميرسيديس فوركون”، كانت تقل أزيد من 30 منهم في مجرى للري، وذلك بجانب الطريق الثانوية الرابطة بين السعيدية والناظور على مستوى جماعة العثامنة، دائرة أحفير، إقليم بركان.

وانتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل جميع الأشخاص المصابين إلى المستشفى الإقليمي ببركان لتلقي العلاجات الضرورية، وفق ما أوردته مصادر محلية.

هذا وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وللكشف أيضا عن حيثيات تنظيم عملية الهجرة السرية هذه. كما تجري التحريات كذلك لتوقيف سائق العربة الذي يوجد حاليا في حالة فرار.