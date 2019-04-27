ريال مدريد يطمئن جماهيره بعد إصابة بنزيمة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، صباح اليوم السبت، عن مستجدات الحالة الصحية للاعبه كريم بنزيمة، الذي تعرض للإصابة قبل يوم واحد من منافسات الأسبوع 35 من “الليغا”، والذي يضع الملكي في مواجهة أمام رايو فاليكانو.

وحسب بلاغ لريال مدريد فإن بنزيمة قد خضع لفحوصات طبية دقيقة، اليوم السبت، ليتأكد بأنه يعاي من مشاكل بعضلة الفخذ، حيث كان أبرز الغائبين عن الحصة التدريبية الصباحية للمجموعة.

في المقابل، لم يحدد بعد الريال مدة غياب بنزيمة عن المنافسات الكروية المحلية لفريقه، إلا أن صحيفة “ماركا” كانت السباقة لتأكيد صعوبة الجز به في لقاء الغد بـ “الليغا”، لتكون ضربة قوية لزيدان وفريقه بلقاء رايو فاليكانو.

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