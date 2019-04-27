انت الان تتابع تفاصيل خبر 7 قتلى إثر تفجير انتحاري جنوب صنعاء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 06:08 مساءً - قتل سبعة أشخاص بهجوم انتحاري استهدف متجراً، اليوم السبت، في محافظة البيضاء اليمنية جنوب شرقي صنعاء.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن مصدر مسؤول، أن انتحارياً يحمل حزاماً ناسفاً هاجم متجراً في منطقة ذي كالب بمديرية القريشية شمالي محافظة البيضاء، في حين لم تعرف بعد دوافع الهجوم، كما لم تتبن أي جهة المسؤولية عنه، ولم تعرف دوافعه.

يذكر أن أهالي القريشية قد تمكنوا قبل عدة أسابيع من طرد عناصر تابعين لتنظيم "داعش" كانوا يتمركزون في مناطق عدة بالمديرية حسب التقارير.

وتشهد مناطق واسعة من محافظة البيضاء مواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي جماعة الحوثي منذ أكتوبر 2014، وبين فترة وأخرى تقع اشتباكات مسلحة بين عناصر "داعش"، وتنظيم القاعدة.