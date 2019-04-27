انت الان تتابع تفاصيل خبر بأول عملية في 2019.. الجيش اليمني ينزع 7 آلاف لغم حوثي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 06:08 مساءً - قال الجيش اليمني، اليوم السبت، إنه نزع بالتعاون مع خبراء في التحالف العربي، سبعة آلاف لغم زرعها مسلحو جماعة مليشيات الحوثيين في محافظة حجة (شمال غرب).

وأضاف المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة بالجيش، في بيان، أنه تم نزع تلك الألغام خلال الأسابيع الماضية من مناطق متفرقة في مديرية حيران، وعزلة بني حسن، التابعة لمديرية عبس في لحج.

وقال الرائد محمد ردمان، رئيس عمليات شعبة الهندسة العسكرية في المنطقة الخامسة، إن إجمالي ما نزعته الفرق الهندسية بلغ 32 ألف لغم في مديريات ميدي وحيران وعبس.

وشدد على استمرار تطهير حقول الألغام الحوثية، لتأمين حياة المواطنين العائدين إلى قراهم ومدنهم، بحسب البيان.

وهذه العملية هي السادسة التي يتم فيها نزع ألغام في المنطقة العسكرية الخامسة، خلال نحو ثلاث سنوات، والأولى في العام الجاري.

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ويوجد نحو مليون لغم مزروع في مختلف محافظات اليمن، بحسب تصريحات حكومية سابقة.

وتخضع معظم مناطق حجة، المحاذية للحدود السعودية، لسيطرة الحوثيين، منذ عام 2014، في حين استعادت القوات الحكومية السيطرة على عدة مناطق في المحافظة.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة والمسلحين الحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015 يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني.

وتسببت الحرب في أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وبات معظم سكان البلد العربي بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.