شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حاسمة من «الرباعية» لميليشيا الحوثي: انسحبوا فوراً من الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

اجتمع وزراء خارجية المملكة المتحدة والإمارات ووزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية والقائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى اليوم في لندن؛ لمناقشة الوضع في اليمن، حيث أكدت دول الرباعية التزامها بحل سياسي شامل للنزاع في اليمن، وتأييدها للاتفاقيات التي توصلت إليها الاطراف اليمنية في ستوكهولم في ديسمبر 2018.

وحسب بيان نشره موقع الخارجية البريطانية، أكد الوزراء على أن إطلاق الحوثيين للصواريخ البالسيتية والطائرات بدون طيار التي تصنعها إيران وتسهل استخدامها على البلدان المجاورة يشكل تهديدا للأمن الأقليمي ويطيل أمد النزاع.

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وأعرب الوزراء عن دعمهم الكامل للمملكة العربية السعودية ومخاوفها الأمنية الوطنية المشروعة، ودعوا إلى وضع حد فوري لهذه الهجمات التي تشنها المليشيا الحوثية وحلفاؤها.

وتتوقع الدول الرباعية أن تبدأ الأطراف اليمنية في تنفيذ اتفاقية الحديدة على الفور ودعوا بوجه خاص الحوثيين إلى إعادة الانتشار من موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة، كما تتطلع دول الرباعية إلى أن يقوم مجلس الأمن بمراجعة التقدم المحرز في هذه الاتفاقية عند اجتماعهم في 15 مايو، مع توقع أن تكون قيد التنفيذ في تلك المرحلة.

كما أشار ممثلو دول الرباعية إلى أن تنفيذ اتفاقية الحديدة لن يكون له تأثير إيجابي فوري ومهم على حياة الشعب اليمني فحسب، بل كان خطوة أولى مهمة نحو الهدف الأكبر المتمثل في التوصل إلى تسوية سياسة شاملة دائمة في البلاد.

وفي هذا الصدد، كرّرت دول الرباعية دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص لليمن في اتفيذ اتفاق الحديدة، والذي سيتيح الفرصة للبدء في عملية سياسية شاملة وجامعة ودائمة بما يتماشى مع تفويضه.