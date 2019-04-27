حادث مأساوي يتسبب بمصرع وإصابة 44 مغربياً

الخليج 365/ بغداد

لُقي 16 مهاجراً من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء المرشحين للهجرة السرية مصرعهم، وأصيب 17 آخرين في حادث مأساوي، وقع في ضواحي مدينة بركان (شرقي المغرب).

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" المغربية، عن السلطات المحلية في إقليم بركان، أن "16 من الأشخاص المرشحين للهجرة السرية المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لقوا مصرعهم، صباح اليوم السبت، فيما أصيب 17 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة".



وأضافت السلطات المغربية، أن "الحادث الذي خلف هذا العدد من الضحايا والمصابين، جاء نتيجة سقوط عربة من الحجم المتوسط كانت تقلهم في مجرى قناة للري موجودة بالطريق الثانوية الرابطة بين السعيدية والناظور على مستوى جماعة العثامنة، دائرة أحفير، إقليم بركان".

وأكدت أنه "فور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث جرى نقل جميع الأشخاص المصابين إلى المستشفى الإقليمي ببركان لتلقي العلاجات الضرورية".

وأوضحت السلطات المغربية، أنه "تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وللكشف أيضاً عن حيثيات تنظيم عملية الهجرة السرية هاته".

